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В России производство масок выросло на 63% за неделю

В России производство масок выросло на 63% за неделю

В России за неделю производство медицинских масок увеличилось на 63%, а защитных костюмов — на 39%. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на цифры Минпромторга.

«Выпуск одноразовых масок увеличился с 4 млн до 6,5 млн масок в сутки. При этом за счет возможности долговременного использования многоразовых масок, необходимость в наращивании производства начала снижаться», — говорится в сообщении.

Средняя цена на маску по стране составляет 25 рублей. На прошлой неделе россияне покупали по 1,7 млн масок в сутки.

Снижение цен на маски более чем на 35% за неделю зафиксировано в четырех регионах России. Это Республике Тыва, Ставропольский край, Владимирская область и Республике Кабардино-Балкария.

Как сообщало ИА Newstes , жителям России придется носить маски как минимум до августа, несмотря на то что эпидситуация в стране уже немного стабилизируется.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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