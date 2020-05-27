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В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19

В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19

Специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи разработали тест-систему, выявляющую специфический иммунитет к новому коронавирусу. С его помощью можно определить стадию заболевания у человека, а также отбирать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с Covid-19. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«ФГБУ „НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи“ Минздрава России разработана уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет — антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, что позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с Covid-19 из числа уже переболевших», — указали в ведомстве.

ИА Newstes напоминает, научным учреждениям Минздрава РФ, ФМБА России, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, начиная с предназначенных для выявления возбудителя путем полимеразной цепной реакции (ПЦР) и LAMP-тестов, и заканчивая детекцией иммунного ответа, позволяющим определить стадию заболевания.

Все тест-системы проверены Росздравнадзором в соответствии с законодательством и выпущены в обращение. В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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