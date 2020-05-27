В России выявили 8338 новых случаев коронавируса

Вадим Карасев

За прошедшие сутки в России выявлено 8338 случаев COVID-19 - это наименьшее число зараженных, выявленных за сутки со 2 мая. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За сутки зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровело 11 079 человек. Положительные тесты на коронавирус за этот период сдали 8338 человека - новые случаи выявлены во всех регионах страны:

Москва - 2140

Московская область - 793

Санкт-Петербург - 387

Свердловская область - 235

Нижегородская область - 231

Ростовская область - 203

Республика Дагестан - 161

Красноярский край - 142

Самарская область - 135

Тульская область - 104

Калужская область - 101

Брянская область - 98

Новосибирская область - 97

Архангельская область - 95

Республика Башкортостан - 91

Пензенская область - 88

Кабардино-Балкарская Республика - 87

Волгоградская область - 86

Смоленская область - 84

Республика Саха (Якутия) - 84

Ярославская область - 82

Орловская область - 81

Рязанская область - 81

Краснодарский край - 80

Белгородская область - 79

Тамбовская область - 77

Вологодская область - 75

Ханты-Мансийский АО - 75

Чувашская Республика - 73

Липецкая область - 72

Ставропольский край - 72

Курская область - 71

Ульяновская область - 70

Челябинская область - 70

Иркутская область - 70

Алтайский край - 69

Кировская область - 68

Саратовская область - 68

Хабаровский край - 67

Воронежская область - 62

Республика Бурятия - 59

Забайкальский край - 59

Республика Тыва - 58

Ленинградская область - 56

Владимирская область - 55

Республика Татарстан - 54

Оренбургская область - 54

Республика Северная Осетия - 53

Ямало-Ненецкий АО - 51

Мурманская область - 49

Ивановская область - 47

Тверская область - 46

Новгородская область - 46

Республика Коми - 44

Калининградская область - 44

Пермский край - 44

Приморский край - 44

Республика Марий Эл - 43

Республика Мордовия - 43

Тюменская область - 42

Омская область - 42

Республика Калмыкия - 41

Республика Ингушетия - 40

Карачаево-Черкесская Республика - 39

Республика Адыгея - 38

Астраханская область - 38

Томская область - 31

Республика Карелия - 22

Камчатский край - 22

Псковская область - 21

Республика Хакасия - 20

Чеченская Республика - 19

Костромская область - 16

Кемеровская область - 13

Амурская область - 13

Удмуртская Республика - 10

Курганская область - 3

Республика Крым - 3

Ненецкий АО - 2

Сахалинская область - 2

Еврейская АО - 2

Чукотский АО - 2

Севастополь - 2

Республика Алтай - 1

Магаданская область - 1

За весь период в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.



Кривая заражений в РФ

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