В России выявили 8338 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявлено 8338 случаев COVID-19 - это наименьшее число зараженных, выявленных за сутки со 2 мая. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.
За сутки зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровело 11 079 человек. Положительные тесты на коронавирус за этот период сдали 8338 человека - новые случаи выявлены во всех регионах страны:
Московская область - 793
Санкт-Петербург - 387
Свердловская область - 235
Нижегородская область - 231
Ростовская область - 203
Республика Дагестан - 161
Красноярский край - 142
Самарская область - 135
Тульская область - 104
Калужская область - 101
Брянская область - 98
Новосибирская область - 97
Архангельская область - 95
Республика Башкортостан - 91
Пензенская область - 88
Кабардино-Балкарская Республика - 87
Волгоградская область - 86
Смоленская область - 84
Республика Саха (Якутия) - 84
Ярославская область - 82
Орловская область - 81
Рязанская область - 81
Краснодарский край - 80
Белгородская область - 79
Тамбовская область - 77
Вологодская область - 75
Ханты-Мансийский АО - 75
Чувашская Республика - 73
Липецкая область - 72
Ставропольский край - 72
Курская область - 71
Ульяновская область - 70
Челябинская область - 70
Иркутская область - 70
Алтайский край - 69
Кировская область - 68
Саратовская область - 68
Хабаровский край - 67
Воронежская область - 62
Республика Бурятия - 59
Забайкальский край - 59
Республика Тыва - 58
Ленинградская область - 56
Владимирская область - 55
Республика Татарстан - 54
Оренбургская область - 54
Республика Северная Осетия - 53
Ямало-Ненецкий АО - 51
Мурманская область - 49
Ивановская область - 47
Тверская область - 46
Новгородская область - 46
Республика Коми - 44
Калининградская область - 44
Пермский край - 44
Приморский край - 44
Республика Марий Эл - 43
Республика Мордовия - 43
Тюменская область - 42
Омская область - 42
Республика Калмыкия - 41
Республика Ингушетия - 40
Карачаево-Черкесская Республика - 39
Республика Адыгея - 38
Астраханская область - 38
Томская область - 31
Республика Карелия - 22
Камчатский край - 22
Псковская область - 21
Республика Хакасия - 20
Чеченская Республика - 19
Костромская область - 16
Кемеровская область - 13
Амурская область - 13
Удмуртская Республика - 10
Курганская область - 3
Республика Крым - 3
Ненецкий АО - 2
Сахалинская область - 2
Еврейская АО - 2
Чукотский АО - 2
Севастополь - 2
Республика Алтай - 1
Магаданская область - 1
За весь период в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф