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В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиков

В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиковФото: Telegram

В Екатеринбурге появилось огромное граффити в поддержку медицинских работников, борющихся с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает «ОТВ Екатеринбург», сюжет опубликован на YouTube-канале.

Так активисты «Общероссийского народного фронта» решили выразить благодарность медикам. На граффити изображена женщина в медицинской одежде, внизу расположена подпись: «Спасибо за отвагу и труд».

Художники нанесли рисунок на жилой дом напротив 40-й больницы города. Всего для выполнения граффити потребовалось 100 литров грунта и краски. Картина размером 10 на 15 метров заняла весь торец многоэтажки, художникам выделили подъемный кран для работы на высоте. Рисунок выполнили за несколько дней.

Ранее Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса врачей: с начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.

В общей сложности в России COVID-19 подтвердили у 362 342 человек. 131 129 человек выздоровели, 3807 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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