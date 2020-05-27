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В российском регионе более половины скорых нашли в простое после жалоб пациентов

В российском регионе более половины скорых нашли в простое после жалоб пациентовВячеслав БитаровФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В Северной Осетии после жалоб пациентов почти половину автомобилей скорой помощи нашли в простое в гараже. Об этом рассказал глава российского региона Вячеслав Битаров на заседании оперативного штаба, сообщается в его Instagram.

По словам Битарова, из 32 автомобилей на линии было только 12. Он заявил, что в таких условиях врачи не смогут доехать до пациентов за час.

Глава Северной Осетии добавил, что пациентов надо лечить круглосуточно, и если медики не смогут решить вопрос, то он сам сядет за руль машины скорой помощи. «Я вам не шутки шучу, я вам серьезно говорю. Может, тогда поймете», — заявил Битаров.

Ранее главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах заявил, что в случае заражения коронавирусом скорую помощь следует вызывать в крайнем случае. Главный повод для вызова — затрудненное дыхание и одышка. В такой ситуации пациента отвезут в больницу и сделают КТ. Если процент поражения легких окажется меньше 20, то можно будет продолжить домашнее лечение.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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