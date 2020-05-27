В Саянске, отказавшемся от карантина, не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

Вадим Карасев

В Саянске (Иркутская область), отказавшемся от карантина, не заразился COVID-19 ни один человек. Ирина Лисянская – главный специалист-эпидемиолог регионального Минздрава, заявила, что этому нет научного обоснования.

Другой эксперт Юрий Лысанов, также врач-эпидемиолог и сотрудник кафедры Медакадемии эпидемиологии и микробиологии, считает, что есть два варианта феноменальным показателям по коронавирусу в Саянске. Первый – плохое тестирование на COVID-19. Впрочем, такой сценарий предполагает, что в Саянске «ковид» болеют все, но без симптомно. Второй вариант – в январе и феврале в Саянске была зарегистрирована крупная вспышка ОРВИ. Есть вероятность, что это и мог быть завезенный из Китая коронавирус. По второму варианту пандемия могла пройти во всей Сибири. Именно по этой причине регион сейчас демонстрирует низкие значения по инфицированным.

Ученый резюмировал, что «компактный и маленький Саянск получил свой коллективный иммунитет еще весной». Лысанов отметил еще два иркутских города, где не было случав инфицирования «ковид» – Шелехов и Черемховский район.

Ранее саянский мэр Олег Боровский едва ли не единственный чиновник, официально отказавшийся от карантинных мер в возглавляемом им городе. С его слов, в Саянске зарегистрированы случаи простого гриппа и 10 случаев некоронавирусных внебольничных пневмоний. В городе не прекращали работу парикмахерские, торговые центры, детские садики. Только ради получения опыта по дистанционному обучению власти согласились оставить школы закрытыми. А ночные клубы и кафе не открыли по этическим соображениям, потому что вовремя всемирной пандемии "это уж совсем нехорошо".