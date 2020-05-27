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В Сербии число жертв коронавируса достигло 240

В Сербии число жертв коронавируса достигло 240
В Сербии за сутки скончался один человек от COVID-19, всего выявлено около 11,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье, а затем с понедельника на вторник.

"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 240 человек. Выявлено 48 новых зараженных, всего 11 275 больных", - заявил минздрав в среду.


Отмечается, что всего выздоровели 6 277 человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

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