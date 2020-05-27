Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Севастополе введут новый налог

В Севастополе введут новый налог

Городские власти Севастополя намерены ввести 4%-ый налог, обсудить который парламентарии собираются уже на следующей сессии. Речь идет о налоге на профессиональную деятельность для самозанятых.

Как рассказала СМИ Татьяна Лобач – вице-спикер регионального парламента, о скорейшем принятии законопроекта ее просили представители среднего и малого бизнеса, а также просто физлица. С ее слов, в зависимости от выбранной схемы предприниматели сейчас вынуждены делать отчисления не только в ФНС, но и страховые и пенсионные взносы. Парламентарий отметила, что налог на самозанятых легализует труд репетиторов, фрилансеров, представителей сферы услуг, работающих на себя.

Кроме того, с помощью налога можно будет вывести из «серой зоны» гостиничный бизнес. По предварительным данным, в данный момент 40% городских мини-отелей не платят налоги.

Госпожа Лобач рассуждает о введении налога на самозанятость, как о возможности сократить налоговое бремя в период пандемии, из-за которой не самые лучшие времена переживает туристический сектор экономики. С ее слов, федеральный центр обязал ввести законопроект с 1 июля. В Севастополе намерены уложиться в указанные сроки.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении Гонконга
Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении
Что пишут в Телеграме: 26 мая
Что пишут в Телеграме: 26 мая
Во Франции разрешили следить за больными COVID-19 через мобильное приложение
Во Франции разрешили следить за больными COVID-19 через мобильное
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's Health
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке
Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области и НАО
Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области
Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку
Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку
Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
Познер заметил политические амбиции у Михалкова
Познер заметил политические амбиции у Михалкова
"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из семейного архива
Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций

Топ на сегодня

В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим

Еще по теме

Минфин предложил обложить самозанятых отдельным налогом
Голикова сообщила о вероятной ставке налога для самозанятых граждан
Ускорить процесс: налог на самозанятых хотят ввести в России уже в следующем году
В России может появиться новый налог для самозанятых