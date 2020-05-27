В Севастополе введут новый налог

Вадим Карасев

Городские власти Севастополя намерены ввести 4%-ый налог, обсудить который парламентарии собираются уже на следующей сессии. Речь идет о налоге на профессиональную деятельность для самозанятых.

Как рассказала СМИ Татьяна Лобач – вице-спикер регионального парламента, о скорейшем принятии законопроекта ее просили представители среднего и малого бизнеса, а также просто физлица. С ее слов, в зависимости от выбранной схемы предприниматели сейчас вынуждены делать отчисления не только в ФНС, но и страховые и пенсионные взносы. Парламентарий отметила, что налог на самозанятых легализует труд репетиторов, фрилансеров, представителей сферы услуг, работающих на себя.

Кроме того, с помощью налога можно будет вывести из «серой зоны» гостиничный бизнес. По предварительным данным, в данный момент 40% городских мини-отелей не платят налоги.

Госпожа Лобач рассуждает о введении налога на самозанятость, как о возможности сократить налоговое бремя в период пандемии, из-за которой не самые лучшие времена переживает туристический сектор экономики. С ее слов, федеральный центр обязал ввести законопроект с 1 июля. В Севастополе намерены уложиться в указанные сроки.