В США сорвался первый с 2011 года пилотируемый полет в космос

Влада Некрасова

Запуск космического пассажирского корабля Crew Dragon в среду отложен из-за погодных условий. Трансляция запуска ведется на официальном YouTube-канале НАСА и на сайте SpaceX.

Несмотря на эпидемию коронавируса, посмотреть на запуск прибыли президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица. Корабль должен был доставить на Международную космическую станцию астронавтов НАСА Дуга Хёрли и Боба Бенкена.

Следующая попытка запланирована на воскресенье, 31 мая.

Последний раз НАСА запускало своих астронавтов с территории США на американском космическом аппарате в июле 2011 года. После катастрофы «космического челнока» Columbia в 2003 году было принято решение постепенно свернуть программу «шаттлов» и сфокусироваться на разработке нового корабля, пригодного в том числе для путешествий на Луну.

Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner.