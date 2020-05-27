В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3424

Алексей Вольцев

Число пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Таджикистане достигло 3424, что на 158 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"В Таджикистане на вечер среды числе больных коронавирусом увеличилось на 158 человек, достигнув 3424", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 1575 заболевших, скончались 47 человек. За прошедшие сутки ни один пациент не скончался от этой болезни.