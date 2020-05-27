В Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу

Анастасия Иванова

В семи областях Украины и Киеве началось тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуно-ферментного анализа (ИФА). По состоянию на сегодня в стране проведено свыше 1300 таких тестов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья в своем Telegram-канале. По данным ЦОЗ, в настоящее время тестирование на антитела к коронавирусу проводятся в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Киеве. Читайте также: Трамп угрожает закрыть соцсети после скандала с Twitter В целом украинские лабораторные центры уже осуществили 1 355 тестов методом ИФА. Отметим, тестирование методом ИФА проводятся для определения иммуноглобулинов M и G в организме человека, которые свидетельствуют о течение заболевания. Тестирование позволяет установить, идет острый процесс заболевания или человек переболел, или же инфицирован и имеет антитела.