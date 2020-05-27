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В Великобритании за сутки произошел резкий рост смертей от COVID

В Великобритании за сутки произошел резкий рост смертей от COVID
В Великобритании за сутки резко выросло число жертв коронавируса, в стране умерло еще 412 пациентов с COVID, передает РИА Новости.

Общее количество погибших составляет 37 460 человек.

Днем ранее в Британии умерли 134 человека, положительные анализы на коронавирус сдали 2004 жителей страны.


Англии выявили 267 240 человек, зараженных COVID.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Джонсон с позволения королевы начнет бегать в саду Букингемского дворца.

# В мире
По материалам: ria.ru

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