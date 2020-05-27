"Важнейшая задача - социально-экономическое развитие": врио глав Архангельской области и НАО обсудили с Трутневым планы на будущее

Вадим Карасев

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов. Об этом сообщил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский по итогам совещания, которое прошло с участием врио главы НАО Юрия Бездудного и вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.



Врио губернатора Архангельской области отметил, что не стоит задачи провести референдум в день единого голосования, 13 сентября, или в какую-то другую определенную дату. По его словам, это не является самоцелью.

"Это не первоочередной вопрос для нас сегодня. Важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители", - сказал он.



В настоящее время регионы вместе с министерством (Минвостокразвития) приступили к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции территорий.

Напомним, врио глав Архангельской области и НАО подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Говоря о документе, Цыбульский подчеркнул, что он не запускает автоматически процесс слияния двух регионов.

"У нас нет таких полномочий - ни у меня, ни у Юрия Васильевича [Бездудного]. Такие решения могут приниматься только жителями наших регионов. Мы действительно подписали этот меморандум, но подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов", - пояснил он.



