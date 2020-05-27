Владелец кинотеатра рассказал, от чего зависит возврат фильмов на большие экраны

Лидия Мартынова

Как рассказал владелец кинотеатра "Эпицентр" Сергей Липов, слова которого приводит "ПолитЭксперт", для этой сферы все по-прежнему остается непредсказуемым. Все зависит от того, как дальше будет складываться ситуация с коронавирусом, которую спрогнозировать невозможно. К тому же следует учитывать и то, что во всех регионах ситуация складывается разным образом.По словам Липова, вполне вероятно, что ориентироваться при открытии большинство будет на какую-либо большую премьеру. Ближайшая из заявленных - это фильм Кристофера Нолана "Довод", дата проката которого пока назначена на 16 июля. Но, возможно, что какие-то кинотеатры смогут открыться и несколько раньше, чтобы наладить работу. Может и российским кинотеатрам получится пойти по такому пути, хотя пока конкретики нет.Более того, несколько ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что кинотеатры относятся к той сфере, возобновление работы которой произойдет в последнюю очередь.Следует также понимать, что нельзя спрогнозировать и посещаемость, которую следует ожидать после открытия. "Ситуация такова, что у людей сейчас могут быть проблемы с деньгами. Во-вторых, они, возможно, напуганы. Хотя, по всем опросам, люди говорят о том, что устали и будут готовы чуть ли не сразу же пойти в кинотеатры. Мы считаем, что посещаемость в течение года восстановится до той, что была до введения всех этих мер и коронавируса", – пояснил