Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19

Влада Некрасова

Власти Панамы с 1 июня переходят ко второй фазе смягчения ограничений, введенных в стране в целях борьбы с распространением коронавируса, в частности, будет сокращено время действия комендантского часа, возобновит работу ряд отраслей экономики, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что 25 марта президент Панамы Лорентино Кортисо ввел в стране бессрочный карантин, запретив передвижение за исключением случаев неотложной необходимости. В стране был введен комендантский час с 17.00 до 5.00. С 1 апреля действие карантина было ужесточено, женщинам и мужчинам было запрещено покидать свои дома в один и тот же день.

Первый этап смягчения был 13 мая.