Во Франции разрешили следить за больными COVID-19 через мобильное приложение

Анастасия Иванова

Во Франции признали, что мобильное приложение StopCovid, предназначенное для дистанционного отслеживания перемещения и контактов инфицированных коронавирусом, не затрагивает права и свободы человека.Такие выводы обнародовала во вторник Национальная комиссия по информатизации и свободам (CNIL) в контексте соответствующей правительственной инициативы.«Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, вызванные санитарным кризисом, Национальная комиссия усматривает возможность применения StopCovid, но с оговоркой, что приложение будет действовать в контексте реализации стратегии выхода из карантина с обеспечением защиты частной жизни тех, кто его применяет», - заявляет национальный регулятор.Предполагается, что приложение, установленное на смартфонах или планшетах, будет информировать граждан о пребывании вблизи инфицированных лиц (при условии, если у них также активировано приложение).При этом владельцы мобильных устройств в открытом доступе при активированном приложении будут идентифицироваться по псевдонимам; данные геолокации не будут запоминаться.Как отмечает Национальная комиссия, применение приложения гражданами должно быть добровольным.Для внедрения приложения на национальном уровне, с учетом выводов и рекомендаций Комиссии, парламент должен принять соответствующий закон.