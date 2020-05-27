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Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии

Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики РФ после пандемии коронавируса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В среду в Госдуме состоится "правительственный час" с министром экономического развития Максимом Решетниковым по теме поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Как сообщил Володин, разговор пойдет о практической реализации адресной поддержки пострадавших отраслей и планах по их восстановлению. Он напомнил, что ранее Госдума во взаимодействии с правительством приняла ряд законов по поддержке экономики и бизнеса, в том числе самозанятых, а также малых и средних предприятий.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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