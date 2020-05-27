Володин призвал держать на контроле начисление стимулирующих выплат медикам

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Госдуме будут держать на контроле начисление медикам выплат за работу с «ковидными» пациентами. 27 мая на пленарном заседании палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главам Комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову и Комитета по контролю и Регламенту Ольге Савастьяновой держать этот вопрос на контроле.

По словам спикера, необходимо, чтобы у депутатов была вся информация, связанная с выплатой заработной платы медикам.

В ходе пленарного заседания член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что к депутатам продолжают поступать жалобы от медработников, не получивших стимулирующие выплаты.

«И не получили они эти деньги не потому, что средства не дошли до регионов, а потому, что Министерство здравоохранения и Правительство своими рекомендательными письмами отрезали большую часть медицинских работников от этих выплат, — пояснил парламентарий. — Выносится предложение, чтобы Правительство в максимально короткие сроки предоставило нам ответ на протокольное поручение. На Комитете по охране здоровья мы рассмотрели этот очень важный вопрос. Напряжение в трудовых коллективах растёт, из благого дела мы можем получить протест и недовольство большей части медиков, которые находятся «на передовой».

На пленарном заседании палаты 22 мая Комитету Госдумы по охране здоровья было дано протокольное поручение обратиться в кабмин с просьбой предоставить дополнительную информацию о том, как выполняется Постановление Правительства №415 о назначении стимулирующих выплат медикам. Поручение было инициировано представителями всех фракций Госдумы — председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым («Единая Россия»), его первыми заместителями Сергеем Натаровым (ЛДПР) и Федотом Тумусовым («Справедливая Россия»), членом Комитета Госдумы по охране здоровья Алексеем Куринным (КПРФ).

Постановление Правительства №415 было принято 2 апреля 2020 года. Согласно документу, размер доплаты определяется в процентах от среднемесячного дохода от профильной трудовой деятельности в регионе за девять месяцев 2019 года.