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Врач разоблачил фейк о природе коронавируса

Врач разоблачил фейк о природе коронавирусаФото: Thomas Peter / Reuters

Врач и телеведущий Евгений Комаровский обратил внимание на новый фейк о природе коронавируса. В новом видео на YouTube доктор рассказал, что ему регулярно пересылают сообщения с недостоверной информацией, и разоблачил одну из недавно появившихся и не соответствующих действительности концепций.

«Оказывается, коронавирус — это не вирус, это бактерия. Ребята, это для вас по барабану: что вирус, что бактерия — все микробы. Что вирус вы лечите антибиотиками, что стафилококки вы лечите антибиотиками. Большинство из вас так учили в школе: что между вирусами и бактериями разницы никакой», — поделился Комаровский деталями фейка. В недостоверном сообщении также утверждалось, что бактериальная природа коронавируса становится очевидна при вскрытии, особенно если врачи вскрывают руки и ноги умершего.

Комаровский посетовал на то, как легко люди верят недостоверной информации. «Перед тем как это все распространять, пожалуйста, просто подумайте, кому это надо. Это надо, чтобы на вас заработать деньги. Вы уже напокупали гидроксихлорохина, напокупали средств от глистов, имбирь ни за какие деньги не достать. Перестаньте играть в эти игры», — призвал врач и добавил, что распространители фейков показывают, что ими очень легко манипулировать. «На кой хрен или на кой имбирь вам вставлять чипы? Вам надо просто прислать сообщение», — сыронизировал доктор.

Ранее Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры. По его мнению, чем дольше они продлятся, тем дольше будет вырабатываться популяционный иммунитет. Врач также добавил, что из-за карантина во многих странах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей.

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По материалам: lenta.ru

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