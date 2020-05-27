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Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и НАО

Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что задачи провести референдум об объединении области и Ненецкого автономного округа в единый день голосования, 13 сентября, или в какую-то другую определенную дату не стоит.

"(Это не) первоочередной вопрос для нас сегодня. Важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители", - сказал он по итогам совещания, которое прошло во вторник с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам Цыбульского, в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов. При этом врио главы НАО Юрий Бездудный добавил, что программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них.


"Для нас действительно этот вопрос чрезвычайно важный, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования, и в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать", - пояснил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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