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Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша на пресс-конференции в среду заявил о намерении участвовать в выборах главы региона.

Шапша провел пресс-конференцию, посвященную 100 дням его работы во главе региона. Общение с журналистами прошло в режиме видеоконференц-связи.

"Да, я планирую", - сказал он в ответ на вопрос, планирует ли баллотироваться в губернаторы.

"Для меня это большая ответственность перед людьми, перед областью, и думаю, что многое удастся сделать", - добавил Шапша.

Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска. Он сменил на посту Анатолия Артамонова, возглавлявшего Калужскую область с 2000 года, Артамонов был делегирован в Совет Федерации.

# Политика
По материалам: ria.ru

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