Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
Сегодня, 01:00 Влада Некрасова
Вторая партия аппаратов ИВЛ для России находится в производстве и будет готова к отправке в мае, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
"Остальные 150 аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце", - сказал он.
Аппараты производит компания Vyaire Medical в Калифорнии, они будут переданы Центру имени Пирогова.
Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.
По материалам: ria.ru