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Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая

Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
Вторая партия аппаратов ИВЛ для России находится в производстве и будет готова к отправке в мае, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.

"Остальные 150 аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце", - сказал он.

Аппараты производит компания Vyaire Medical в Калифорнии, они будут переданы Центру имени Пирогова.


Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.
# В мире
По материалам: ria.ru

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