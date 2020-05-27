Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая

Влада Некрасова

Вторая партия аппаратов ИВЛ для России находится в производстве и будет готова к отправке в мае, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.

"Остальные 150 аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце", - сказал он.

Аппараты производит компания Vyaire Medical в Калифорнии, они будут переданы Центру имени Пирогова.

Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.