Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонников

«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонниковФото: Daily Mail

Поклонников голливудского актера Брэда Питта поразил его «запущенный» внешний вид. Фотографии с актером опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах Питт запечатлен на улице американского города Малибу, штат Калифорния, вместе с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.

Пользователей удивил внешний вид актера – заросшие волосы и рваные джинсы. «Он слишком стар для таких длинных волос», «Это какой-то бездомный», «Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну», — написали комментаторы.

В сентябре 2019 года Брэд Питт признался, что начал посещать собрания общества анонимных алкоголиков после развода с актрисой Анджелиной Джоли. По его словам, ситуация зашла максимально далеко, поэтому он в течение полутора лет ходил на встречи группы, полностью состоящей из мужчин. Артист отметил, что его тронула их уязвимость.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Железнодорожное и авиасообщение запустят раньше анонсированного - Криклий
Железнодорожное и авиасообщение запустят раньше анонсированного -
Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19
Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
США назвали дату отправки новых аппаратов ИВЛ в Россию
США назвали дату отправки новых аппаратов ИВЛ в Россию
В России производство масок выросло на 63% за неделю
В России производство масок выросло на 63% за неделю
«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонников
«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонников
Названы лучшие яблоки
Названы лучшие яблоки
Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы
Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы
Минздрав назвал критерии для госпитализации инфицированных COVID-19
Минздрав назвал критерии для госпитализации инфицированных COVID-19
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая
Целый день царила хорошая атмосфера: Итоги биржевой торговли 26 мая
Целый день царила хорошая атмосфера: Итоги биржевой торговли 26 мая
Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в нулевые
Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в

Топ на сегодня

Шведский опыт борьбы с Covid-19: Рекорды по смертности и кризис экономики
Шведский опыт борьбы с Covid-19: Рекорды по смертности и кризис
Пользователи из США: Калининград — «случайный остров»
Пользователи из США: Калининград — «случайный остров»
В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и маршрутках
Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и
Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса
Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса

Еще по теме

Брэд Питт признался в посещении общества анонимных алкоголиков после развода
ФБР окончательно закрыло расследование о жестоком обращении Брэда Питта с детьми
У Брэда Питта появилась новая избранница
Анджелина Джоли предложила Брэду Питту выбор между детьми и Канье Уэстом