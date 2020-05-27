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Зеленский подписал закон о льготах и послаблениях для бизнеса до конца карантина

Зеленский подписал закон о льготах и послаблениях для бизнеса до конца карантина
27 мая президент Владимир Зеленский подписал о льготах и послаблениях для бизнеса до конца карантина, который Верховная Рада приняла 13 мая. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц - предпринимателей (ФОП) в случае потери ими части дохода из-за карантина. При этом такая помощь со 2 апреля на время карантина не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого соцвзноса (ЕСВ) за себя за май - это период засчитывается им в страховой пенсионный стаж.
Согласно закону органы местного самоуправления смогут уменьшать ставки платы за землю, налога на недвижимость, отличную от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Закон позволит медработникам, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь денежную компенсацию НДФЛ, удержанного с их доплат в размере до 300% к зарплате.

Кроме того, документ позволяет продлить мораторий на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку кредитов, неначисление налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, штрафов за нарушение налогового законодательства.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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