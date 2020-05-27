Зеленский утвердил программу по интеграции Украины в НАТО

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую программу по реализации политики евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 203/2020 о «Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год» глава государства подписал 26 мая.

Отмечается, что программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Реформирование коснется и самих госорганов, на которые и будет возложена ответственность за ключевые аспекты интеграции в НАТО.

Прежде всего «переформатирование» коснется Минобороны Украины, а также изменится и стратегия «демократического гражданского контроля» страны. Отмечается, что его нынешний формат «не дотягивает» до стандартов, предъявляемых к потенциальным партнерам и странам-членам НАТО.

Подчеркивается, что программа направлена на планомерную реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Альянсе.

«Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля. Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности», — заявили в пресс-службе ОП.

Отметим, что Украина продолжает всячески демонстрировать свою готовность вступить в НАТО, несмотря на то что Брюссель никаких обещаний на этот счет по-прежнему не выдает.

Как сообщало ИА Newstes, очередной такой «четкий сигнал» Киев послал Брюсселю 6 мая в ходе видеоконференции вице-премьера Вадима Пристайко с послами стран — членов НАТО. Украинский министр заявил, что ожидает от руководства Альянса повышения статуса отношений с НАТО до уровня Грузии и Иордании.