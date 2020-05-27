Железнодорожное и авиасообщение запустят раньше анонсированного - Криклий

Влада Некрасова

Железнодорожное сообщение в Украине запустят раньше, чем анонсировал Кабинет министров. Поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе. Об этом в эфире 1+1 рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, но точной даты не назвал.По словам министра, запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, далее поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда.Криклий подчеркнул, что ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и смотрит на свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение.По его словам, если собираетесь ехать, закладывайте дополнительное время потому при посадке в вагон будет температурный скрининг. Без маски в поезд пускать не будут. Еще будут новации в купейных и плацкартных вагонах: если едут пассажиры из одной семьи, то их на соседних полках будут размещать без всяких ограничений."Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - из логики принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - отметил Криклий.Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты.Кроме того Криклий сообщил, что запуск внутренних авиаперелетов тоже планируется перенести. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием на коронавирус, планируют открыть раньше, чем анонсировали. То есть еще до 15 июня.