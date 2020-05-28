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Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу

Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу
Власти США намерены провести тесты на наличие антител к новой коронавирусной инфекции среди военнослужащих, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"Да, мы намерены внедрить тестирование на антитела во всех подразделениях (армии - ред.)", - заявил Милли в ходе онлайн-пресс-конференции с министром обороны Марком Эспером.

Милли добавил, что тесты уже проводятся, при этом приоритет отдается тем военным, которые служат на подводных лодках, в ядерных силах и тем, кто должен быть готов к быстрому развертыванию.


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По материалам: ria.ru

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