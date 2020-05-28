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«Амизон» проходит клиническое испытание эффективности при лечении COVID-19», — эксперт

«Амизон» проходит клиническое испытание эффективности при лечении COVID-19», — эксперт

Министерство здравоохранения Украины позволило проводить клиническое испытание лекарственного средства «Амизон», предназначенного для предотвращения возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни. Среди семи медицинских учреждений Украины, которые будут проводить испытания медикамента, — Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета. Об этом пишет издание «Галицький кореспондент».

Заместитель директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Наталья Демина в статье издания отмечает, что в соседних странах подтверждают эффективность этого препарата при коронавирусе. А производитель рекомендует добавлять его при подтвержденном COVID-19. Суть нынешнего исследования заключается в том, что есть определенный набор лекарств: половина из них будет плацебо, то есть лекарства, которые не имеют в себе никакого лекарственного вещества, а остальные — «Амизон».

«Это будет 50 на 50, слепое исследование. Где какая таблетка, будет знать только исследователь. Во время тестирования будут сделаны выводы об эффективности препарата при этом заболевании», — объясняет Наталья Демина.

По словам врача, все тестирования происходят официально и с согласия пациента, с подробными разъяснениями.

«Если человек говорит „нет“, то никакие исследования не проводятся», — утверждает заместитель директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы.

Профессор и заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ИФНМУ Александра Пришляк отметила в статье, что университет так же, как больница, ведет больных, проводит забор материала и отправляет на исследование.

«Клиническое исследование должно содержать и научную, и практическую стороны. По словам профессора, препарат „Амизон“ ранее уже успел себя зарекомендовать при гриппе и других острых респираторных заболеваниях. Он имеет угнетающее противовирусное действие», — сказала Пришляк.

«Весь мир ищет лекарство, и мы бы хотели, чтобы Украина тоже двигалась в этом направлении. Есть хорошие препараты и умные люди. Может, и нам удастся помочь нашим пациентам, и они скорее поправятся. Очень бы хотелось найти, помочь и преодолеть», — отметила профессор.

Как ранее сообщалось, в мае АО «Фармак» в рамках международных исследований начала в Украине третью фазу клинических испытаний лекарственного средства «Амизон» (Енисамиум) в противодействии COVID-19. Ученые института медицинской вирусологии Франкфурта-на-Майне (ФРГ) провели исследование противовирусного действия лекарственного средства против вируса SARS-COV-2 на клеточной модели. Клинические исследования будут продолжаться несколько месяцев.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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