"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону

Лидия Мартынова

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран в разговоре уделили внимание положению дел в торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных инвестиционных проектов.

"Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

сообщало, что Путин обсудил с президентом Финляндии меры против COVID-19.