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"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону

"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран в разговоре уделили внимание положению дел в торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных инвестиционных проектов.

"Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.


сообщало, что Путин обсудил с президентом Финляндии меры против COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

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