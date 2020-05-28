"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону
Сегодня, 03:56 Лидия Мартынова
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран в разговоре уделили внимание положению дел в торгово-экономическом взаимодействии и реализации совместных инвестиционных проектов.
"Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
сообщало, что Путин обсудил с президентом Финляндии меры против COVID-19.
По материалам: ria.ru