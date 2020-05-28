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Азербайджан теряет монополию — по следам соглашения Грузии с «Газпромом»

Азербайджан теряет монополию — по следам соглашения Грузии с «Газпромом»

Правительство Грузии заявило об улучшении условий контракта с российским ПАО «Газпром» — цена на покупаемый природный газ снижена на 15%. В то же время, как отмечают в «Газпром-экспорте», компания убрала «гибкость» из контракта, введя механизм стопроцентного отбора газа (take-or-pay).

«Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо», — сообщает «Газпром».

Информацию о пересмотре условий действующего между Грузией и «Газпром-экспортом» контракта по обеспечению транзита российского газа в Армению через территорию Грузии ранее подтвердила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

«В условиях усиленной конкуренции и с учетом того, что в мире падают цены на нефтепродукты, нынешний пересмотр уже действующего контракта с „Газпромом“ служит снижению цен. Из-за коммерческой тайны я не могу назвать цифры, но могу сказать, что снижение цены на природный газ составит около 15%», — сказала Турнава.

Согласно информации грузинской стороны, объемы поставок газа из РФ в текущем году составят около 200 млн кубометров.

Эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян отмечает, что на фоне нехватки коммерческих объемов газа внутри Грузии и снижения цен на нефть и газ грузинское правительство решило обеспечить необходимые стране объемы газа за счет России.

«Долгие годы Грузия обеспечивала необходимые ей объемы природного газа за счет соседнего Азербайджана. Однако с 2017 года в связи с нехваткой дополнительных объемов газа для Грузии, которые ранее Баку компенсировал за счет того же „Газпрома“ (из-за проблем со вводом в эксплуатацию месторождения „Шах Дениз-2“), власти Грузии решили воспользоваться возможностью, данной действующим контрактом с российской компанией», и добиться снижения цен на газ», — сказал эксперт.

По его словам, здесь «налицо как желание официального Тбилиси диверсифицировать свой газовый рынок, так и возможность получения недостающих ее экономике объемов газа», потребление которого в год составляет 2,56 млрд кубометров. Кроме того, газ будет перепродан Государственной корпорацией нефти и газа Грузии предприятиям на внутреннем рынке, что также обеспечит доход в госбюджет.

«Интересным в заявлении грузинского министра является то, что, согласно контракту, „Газпром“ пошел на снижение цены газа при поставках в Грузию на 15% в обмен на увеличение Грузией отбора газа до 100%. То есть, так как Грузия получала от России долларовую компенсацию за транзит газа в Армению, эта сумма полностью пойдет на покупку российского газа, что по контракту на 2020 год составит 200 млн кубометров», — сказал Меликян.

Он также предположил, сколько будет стоить российский газ для Грузии.

«Стороны не называют цену на газ, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако, по некоторой информации, в 2019 году Грузия закупала заявленные 160 млн кубометров российского газа по цене в 185 долларов. Следовательно после корректировки со скидкой в 15% цена за 1 тыс. кубометров коммерческого газа для Грузии может составить 155−160 долларов», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что договоренность достигнута на период до 31 декабря текущего года. О том, какими будут новые договоренности, будет известно после завершения очередного раунда грузино-российских переговоров, который пройдет в январе — феврале 2021 года, когда будет подписан очередной контракт на следующий год, добавил Меликян.

Грузия с 2006 года практически полностью обеспечивает свои потребности в природном газе за счет импорта из Азербайджана. Что касается закупок российского газа, то в последние годы они составляли менее 5% от годового потребления республики. Согласно данным Минэнерго Грузии, в 2020 году Тбилиси планирует закупить 2,573 млрд кубометров газа, из них доля импорта из Азербайджана составит 2,347 млрд кубометров, из России — 200 млн кубометров. В 2019 году экспорт газа в Грузию из России составил 162 млн кубометров, в 2018-м — 39 млн кубометров, в 2017-м — 135 млн кубометров.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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