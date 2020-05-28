Азербайджан теряет монополию — по следам соглашения Грузии с «Газпромом»
Правительство Грузии заявило об улучшении условий контракта с российским ПАО «Газпром» — цена на покупаемый природный газ снижена на 15%. В то же время, как отмечают в «Газпром-экспорте», компания убрала «гибкость» из контракта, введя механизм стопроцентного отбора газа (take-or-pay).
Информацию о пересмотре условий действующего между Грузией и «Газпром-экспортом» контракта по обеспечению транзита российского газа в Армению через территорию Грузии ранее подтвердила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Согласно информации грузинской стороны, объемы поставок газа из РФ в текущем году составят около 200 млн кубометров.
Эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян отмечает, что на фоне нехватки коммерческих объемов газа внутри Грузии и снижения цен на нефть и газ грузинское правительство решило обеспечить необходимые стране объемы газа за счет России.
По его словам, здесь «налицо как желание официального Тбилиси диверсифицировать свой газовый рынок, так и возможность получения недостающих ее экономике объемов газа», потребление которого в год составляет 2,56 млрд кубометров. Кроме того, газ будет перепродан Государственной корпорацией нефти и газа Грузии предприятиям на внутреннем рынке, что также обеспечит доход в госбюджет.
Он также предположил, сколько будет стоить российский газ для Грузии.
Он также обратил внимание на то, что договоренность достигнута на период до 31 декабря текущего года. О том, какими будут новые договоренности, будет известно после завершения очередного раунда грузино-российских переговоров, который пройдет в январе — феврале 2021 года, когда будет подписан очередной контракт на следующий год, добавил Меликян.
Грузия с 2006 года практически полностью обеспечивает свои потребности в природном газе за счет импорта из Азербайджана. Что касается закупок российского газа, то в последние годы они составляли менее 5% от годового потребления республики. Согласно данным Минэнерго Грузии, в 2020 году Тбилиси планирует закупить 2,573 млрд кубометров газа, из них доля импорта из Азербайджана составит 2,347 млрд кубометров, из России — 200 млн кубометров. В 2019 году экспорт газа в Грузию из России составил 162 млн кубометров, в 2018-м — 39 млн кубометров, в 2017-м — 135 млн кубометров.