"Бесит русский менталитет": певица Рита Дакота резко раскритиковала россиян

Вадим Карасев

30-летняя Рита Дакота опубликовала в своем инстаграм-аккаунте эмоциональный пост. Звезда рассказала, почему ее бесят россияне.

Рита Дакота заметила, что реакция россиян в соцсетях на ту или иную новость о звездах заметно отличается от того, что пишут западные пользователи.



"Меня бесит русский менталитет - все обосрать и обесценить. Прочитала несколько дней назад в инсте одного топового журнала новость о том, что моя любимая певица Сия в тайне усыновила двух пацанов-подростков. Ни единого (!) позитивного коммента. 50% людей обосрали ее кривые зубы, остальные предположили, что ей 46, она не замужем и "понятно, почему пацанов-подростков хахаха". Сотни людей обвинили усыновителя в педофилии просто поржать. Мне стало тупо интересно, я зашла в американские новостные паблики, нашла эту новость и села читать комменты. Угадайте, что там за комменты.. Да, именно - ее хвалили, называли героем, ни одного плохого комментария, ни одного!" - написала Дакота в своем инстаграме.

Также Рита Дакота привела другие примеры, вспомнив подвергшуюся критике из-за ее внешности невесту Киану Ривза.

Киану Ривз женился на обычной художнице, вообще не красотке. Все восхитились ее работами, одни наши про "подлила месячных в чай небось, что за баба Яга". Будто все должны жениться на топ-моделях? С чего? Гоар Аветисян - визажист с мировым именем. Выкладывает какой-нибудь анастейшабеверлихиллс ее работы - и сотни тысяч комментов: "wow, you are so beautiful", заходила к ней в инст - "фу жирная уродка, макияж говно". Ну что такое с русскими? Почему? Откуда это?



Рита Дакота признается, что каждый раз обливается холодным потом, когда появляются в СМИ новости о ней самой.

"Всегда ною "не пишите обо мне, молю". Потому что кровь из глаз читать комменты. Я переживу, а вот мама и тетя очень рвут сердце всегда. Не знаю, почему у нас так. И изменится ли когда-нибудь. Может, когда люди в стране начнут больше зарабатывать и подобреют. Или просто время еще не пришло. Но пока это жутко осознавать", - заключила певица.



Подписчики Риты Дакоты предположили, что большинство подобных комментариев пишут завистливые женщины, однако певица с этим не согласилась.

"Вот и нет. Меня ооооочень часто оскорбляют именно взрослые мужчины", - заявила бывшая супруга Влада Соколовского.

Как писал NEWSTES, ранее Рита Дакота призналась, что не отказывалась от алкоголя ради дочери.