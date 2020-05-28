Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Бесит русский менталитет": певица Рита Дакота резко раскритиковала россиян

"Бесит русский менталитет": певица Рита Дакота резко раскритиковала россиян

30-летняя Рита Дакота опубликовала в своем инстаграм-аккаунте эмоциональный пост. Звезда рассказала, почему ее бесят россияне.

Рита Дакота заметила, что реакция россиян в соцсетях на ту или иную новость о звездах заметно отличается от того, что пишут западные пользователи.

"Меня бесит русский менталитет - все обосрать и обесценить. Прочитала несколько дней назад в инсте одного топового журнала новость о том, что моя любимая певица Сия в тайне усыновила двух пацанов-подростков. Ни единого (!) позитивного коммента. 50% людей обосрали ее кривые зубы, остальные предположили, что ей 46, она не замужем и "понятно, почему пацанов-подростков хахаха". Сотни людей обвинили усыновителя в педофилии просто поржать. Мне стало тупо интересно, я зашла в американские новостные паблики, нашла эту новость и села читать комменты. Угадайте, что там за комменты.. Да, именно - ее хвалили, называли героем, ни одного плохого комментария, ни одного!" - написала Дакота в своем инстаграме.

Также Рита Дакота привела другие примеры, вспомнив подвергшуюся критике из-за ее внешности невесту Киану Ривза.

Киану Ривз женился на обычной художнице, вообще не красотке. Все восхитились ее работами, одни наши про "подлила месячных в чай небось, что за баба Яга". Будто все должны жениться на топ-моделях? С чего? Гоар Аветисян - визажист с мировым именем. Выкладывает какой-нибудь анастейшабеверлихиллс ее работы - и сотни тысяч комментов: "wow, you are so beautiful", заходила к ней в инст - "фу жирная уродка, макияж говно". Ну что такое с русскими? Почему? Откуда это?


Рита Дакота признается, что каждый раз обливается холодным потом, когда появляются в СМИ новости о ней самой.

"Всегда ною "не пишите обо мне, молю". Потому что кровь из глаз читать комменты. Я переживу, а вот мама и тетя очень рвут сердце всегда. Не знаю, почему у нас так. И изменится ли когда-нибудь. Может, когда люди в стране начнут больше зарабатывать и подобреют. Или просто время еще не пришло. Но пока это жутко осознавать", - заключила певица.

Подписчики Риты Дакоты предположили, что большинство подобных комментариев пишут завистливые женщины, однако певица с этим не согласилась.

"Вот и нет. Меня ооооочень часто оскорбляют именно взрослые мужчины", - заявила бывшая супруга Влада Соколовского.

Как писал NEWSTES, ранее Рита Дакота призналась, что не отказывалась от алкоголя ради дочери.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону
"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону
В России оценили вероятность повторения сценария лета 2010 года
В России оценили вероятность повторения сценария лета 2010 года
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского
Вильфанд предупредил о штормовых ветрах на Урале
Вильфанд предупредил о штормовых ветрах на Урале
Дуров пожертвовал несколько миллионов на проект студента ВШЭ Жукова
Дуров пожертвовал несколько миллионов на проект студента ВШЭ Жукова
Дженнифер Лопес расстроена из-за того, что ей пришлось отложить свадьбу
Дженнифер Лопес расстроена из-за того, что ей пришлось отложить
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Нумерологический гороскоп на июнь 2020 года
Нумерологический гороскоп на июнь 2020 года
Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались от разногласий в день рождения своей дочери Шайло: "Она очень близка с каждым из них"
Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались от разногласий в день рождения
"Бесит русский менталитет": певица Рита Дакота резко раскритиковала россиян
"Бесит русский менталитет": певица Рита Дакота резко раскритиковала
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений
Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Рита Дакота купила матери квартиру
Дакота прикрыла интимное место руками: фанаты в полном восторге
Рита Дакота выбрала модное имя для дочки
Рита Ора показала свое нижнее белье (фото)