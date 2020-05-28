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Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений

Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушенийФото: Ted S. Warren / АР Photo

Компания Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX, которое ранее было приостановлено из-за двух связанных с этим воздушным судном авиакатастроф. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Самолеты строятся с более низкой скоростью (чем планировалось на старте программы — прим. "Ленты.ру"), поскольку [компания] реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции», — говорится в сообщении. Отмечается, что компания предприняла ряд мер для повышения безопасности и создания комфорта.

За последние годы в мире произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019 года лайнер Ethiopian Airlines разбился по пути в столицу Кении Найроби. Жертвами крушения стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

По оценкам экспертов, проблемы, связанные с этой моделью судна, обойдутся компании-производителю почти в 19 миллиардов долларов. Эта сумма связана не только с расходами на усовершенствование самолета, но и на компенсации родственникам жертв крушений.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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