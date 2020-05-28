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Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались от разногласий в день рождения своей дочери Шайло: "Она очень близка с каждым из них"

Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались от разногласий в день рождения своей дочери Шайло: "Она очень близка с каждым из них"

В минувшую среду, 27 мая, вся семья 44-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта поздравляла их дочь Шайло с 14-летием. После развода актерам удалось уладить свой конфликт, так что теперь они спокойно общаются и вместе воспитывают родных и приемных детей, которых у них шестеро.

Шайло очень близка с обоими родителями. Все братья и сестры с нетерпением ждали ее день рождения, готовясь к празднику. Брэд гордится тем, каким человеком стала Шайло. Ему нравится, что она всегда верна себе и добра к братьям и сестрам,— рассказал инсайдер Entertainment Tonight.


Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд и Анджелина расстались в 2016 году, но развестись смогли лишь в 2019-м, когда решили большинство спорных вопросов. Самым острым из них была опека над детьми. Сейчас 14-летняя Шайло, 15-летняя Захара, 11-летние Нокс и Вивьен, 16-летний Пакс и 18-летний Мэддокс живут с матерью, но младшие дети каждые несколько дней ходят в гости к отцу, который живет неподалеку от них.Самое важное для Брэда — это его дети. Он не устает повторять друзьям, что дети помогают ему узнавать жизнь заново. Он и Энджи стали гораздо лучше ладить, когда договорились об условиях опеки и приняли правила, которые теперь играют большое значение в жизни семьи. График облегчил трудности планирования, с которыми раньше сталкивались Брэд и Анджелина. Теперь их дети проводят время с обоими родителями и счастливы от этого. Бывшие супруги прошли долгий путь и, к удивлению своего окружения, стали лучше относиться друг к другу,— поделился близкий к экс-супругам источник.


Анджелина Джоли с Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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