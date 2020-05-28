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Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне

Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне
Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,06% - до 5,2 доллара, "Новатэка" - на 0,5%, до 150,35 доллара, "Лукойла"- на 0,27%, до 75,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,54% - до 5,43 доллара, "Газпром нефти" - дешевели на 0,21%, до 23,35 доллара.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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