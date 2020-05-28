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Бывшая жена Успенского вслед за дочерью уличила его в жестокости и агрессии

Бывшая жена Успенского вслед за дочерью уличила его в жестокости и агрессииЭдуард УспенскийФото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина заявила, что во время совместной жизни она неоднократно становилась жертвой давления и агрессии с его стороны. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда», поддержав открытое письмо дочери Успенского от другого брака Татьяны против учреждения литературной премии в его честь.

Филина напомнила, что обнародовала правду о ситуации в семье после расставания с Успенским, где описала склонность детского классика к тирании. По ее словам, писатель также проявлял психологическое насилие по отношению к ее сыну, был с ним жесток и устраивал скандалы «на каждом шагу».

Она также подтвердила, что Татьяна действительно «всю жизнь страдала» от жестокости со стороны отца. «И при мне, и без меня — до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила, мягко сказать», — призналась бывшая жена Успенского.

Филина добавила, что не хочет умалять таланта писателя, однако считает несправедливым называть премию в честь человека, который «не любил детей» и «относился к ним плохо». Она предположила, что это решение может бросить тень на саму награду.

26 мая дочь Успенского Татьяна назвала отца тираном и рассказала о насилии в семье. По ее словам, грубость, хамство, контроль и принуждение были нормой жизни Успенского. При этом на людях он демонстрировал показную идиллию. Кроме того, у писателя были проблемы с алкоголем, однако он отказывался обращаться к специалистам. Вместо этого он поддерживал секту Виктора Столбуна, хоть и знал, что там практикуют избиение детей. В открытом письме женщина попросила не присваивать премию имени детского классика.

Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года. У Успенского было выявлено злокачественное новообразование.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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