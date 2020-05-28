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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 379 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 379 тысячФото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 379 тысяч. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки зафиксировали 8 371 новый случай заражения коронавирусом. Всего в стране выявлен 379 051 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 150 993.

Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 4 142 человека.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,69 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 102,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 355 629 пациента, 2,35 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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