Что пишут в Телеграме: 28 мая

Вадим Карасев

Ruposters сделал подборку примечательных постов популярных Telegram-каналов о событиях 28 мая.

США продолжают наступление на позиции "Газпрома" на европейском рынке, пишет канал "Дело-труба". Вот-вот будет подписан меморандум о поставках СПГ на Украину в объеме 5,5 млрд кубометров в год. Документ предусматривает также строительство газопровода из Украины в Польшу, который будет финансироваться на американские и европейские средства.

Пересчет по методике ВОЗ почти не изменил данных по смертности от COVID-19 в Москве, пишет канал "Суеверная демократия". Согласно заявлению столичного депздрава, к статистике добавили даже спорные случаи, когда анализ был отрицательным, но смерть с высокой долей вероятности была вызвана коронавирусной инфекцией. Таких в апреле было 169. С учетом прибавки этих случаев общая картина осталась прежней: смертность от COVID-19 в Москве по-прежнему сохраняется на одном из самых низких уровней среди мировых столиц.



Депутат Госдумы Александр Шерин не поверил в то, что погодные условия в действительности стали причиной отмены запуска к МКС американской пилотируемой миссии на корабле Crew Dragon от компании SpaceX. Слова зампреда комитета ГД по обороне приводит канал "Без комментариев".

Такая глупость, что якобы они за несколько минут поняли, что все-таки стартовать нельзя. Мне кажется, это попытка сохранить лицо и ничего более, чем пиар-акция Илона Маска. Судя по тем костюмам, в которые были одеты космонавты или, как они их называют, астронавты, это больше похоже было на съемки какого-то очередного американского фантастического фильма.

Канал "Рука рынка" посмеялся над новым творением студии Артемия Лебедева, создавшей импровизированный герб Белоруссии. На изображении в виде кота присутствует трактор, цветы, традиционный белорусский узор и картошка. Авторы канала решили даже извиниться за дизайнеров перед белорусским народом за такое.

В 2021 году в войска начнут поступать новые неуправляемые авиационные ракеты "Бронебойщик", сообщает канал "Оборонка". Их будут устанавливать на штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35 и Ка-52. Пока выпущена опытная партия боеприпасов для испытаний. "Бронебойщик" отличается от предшественников способностью пробивать препятствия на пути цели без детонации и увеличенным размером боевой части.

Продажи китайского онлайн-ритейлера Alibaba по итогам 2019 финансового года (закончился в марте 2020-го) превысили отметку в $1 трлн (€920 млрд), пишет канал "Свободная касса". Большая часть оборота (€870 млрд), который за год вырос на 35%, по-прежнему приходится на Китай. Количество пользователей платформы приближается к 1 млрд, правда 4/5 из них - китайцы.

В американском Миннеаполисе массовые протесты, вызванные смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, переросли в беспорядки. Протестующие нападают на полицейских, грабят магазины, сообщает канал "Железный занавес". В соцсетях появляются видео крупных пожаров. Мэр города Джейкоб Фрей призвал горожан к порядку, а также попросил помощи у национальной гвардии.



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