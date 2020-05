Что смотреть онлайн 28 мая. Расписание трансляций

View this post on Instagram

Премьера чеховской "Чайки" в Александринском театре в 1896 году провалилась: пьесу не поняли по обе стороны рампы. Ключ к новой драме Чехова нашли спустя два года Станиславский и Немирович-Данченко. Тогда их будущий МХАТ назывался Московским художественным общедоступным театром, и этим спектаклем "Чайка" началась новая эпоха в русском и мировом театральном искусстве. Кончилась ли она до сих пор, судить сложно. Но точно можно сказать: Чехов актуален по сей день, а театр благодаря онлайн-трансляциям сейчас общедоступен как никогда — Станиславскому с Немировичем-Данченко и не снилось. Нашу "Чайку", поставленную Львом Додиным 19 лет назад, можно будет посмотреть, включив общедоступную трансляцию 28 мая в 19:00. Ссылка на канал театра есть в описании профиля.