Депутаты ЕР встретятся с главой Ростуризма

Алексей Вольцев

Внутрифракционная группа "Единой России" под руководством первого замглавы думской фракции Адальби Шхагошева обсудит дальнейшее развитие внутреннего и внешнего туризма с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой 28 мая.

"В четверг, 28 мая, в 16.00 в дистанционном формате состоится заседание внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития внутреннего и внешнего туризма", - сообщает пресс-служба ЕР.

Также на встрече планируют обсудить ситуацию в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха и меры поддержки туристической отрасли.