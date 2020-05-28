Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Дома лучше. Эксперты выяснили желанные туристические предпочтения россиян

Дома лучше. Эксперты выяснили желанные туристические предпочтения россиян

Дома лучше. Эксперты выяснили желанные туристические предпочтения россиян
. Более половины россиян, которые уже готовы путешествовать, выбрали бы российские курорты, говорится в исследовании аналитиков Aviasales.

После обработки шести миллионов поисковых запросов эксперты выяснили, что 46,1% россиян хотели бы путешествовать уже в июле, 29,2% выбрали бы август, 16,3% – ищут билеты на сентябрь.

Среднее время отдыха туристов составляет две недели. В числе популярных направлений более половины поисковых запросов (57,9%) – российские курорты, 3,4% – Турция, 2,3% – Испания, 2,1% – США, 1,9% – Италия.


сообщило, что для туристов могут ввести дополнительные правила.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Почему Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет романа
Почему Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет романа
США накрыла мощная волна банкротств
США накрыла мощная волна банкротств
Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу
Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу
Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах
Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах
Ставропольский преступник дважды за день провалил ограбление и изнасилование
Ставропольский преступник дважды за день провалил ограбление и
Названа дата открытия парков в Подмосковье
Названа дата открытия парков в Подмосковье
Дома лучше. Эксперты выяснили желанные туристические предпочтения россиян
Дома лучше. Эксперты выяснили желанные туристические предпочтения
В день Парада Победы доступ на Красную площадь будет ограничен
В день Парада Победы доступ на Красную площадь будет ограничен
Воздушный замок. Киев включил Донбасс в планы по децентрализации
Воздушный замок. Киев включил Донбасс в планы по децентрализации
В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки
Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки
История о "вымогательстве" главой Россельхознадзора взятки у польского фермера приняла неожиданный оборот
История о "вымогательстве" главой Россельхознадзора взятки у

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ

Еще по теме

В "Яндексе" рассказали о снящихся россиянам покойниках и беременностях
Армения станет одним из самых популярных мест отдыха
Курорты Краснодарского края побили рекорд популярности у россиян
Турция снова стала самым популярным направлением у российских туристов