Дома лучше. Эксперты выяснили желанные туристические предпочтения россиян

Анастасия Иванова

. Более половины россиян, которые уже готовы путешествовать, выбрали бы российские курорты, говорится в исследовании аналитиков Aviasales.

После обработки шести миллионов поисковых запросов эксперты выяснили, что 46,1% россиян хотели бы путешествовать уже в июле, 29,2% выбрали бы август, 16,3% – ищут билеты на сентябрь.

Среднее время отдыха туристов составляет две недели. В числе популярных направлений более половины поисковых запросов (57,9%) – российские курорты, 3,4% – Турция, 2,3% – Испания, 2,1% – США, 1,9% – Италия.

сообщило, что для туристов могут ввести дополнительные правила.