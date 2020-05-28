Древняя ДНК рассказала, что ели и чем чистили зубы японцы эпохи Эдо

Вадим Карасев

Ученые из Токийского университета и исследовательского центра RIKEN проанализировали следы ДНК в зубном камне, извлеченном из останков 13 человек, живших в эпоху Эдо (1608–1868), и определили, чем питались эти люди и даже что они использовали в качестве лекарств и средств гигиены зубов.

Исследователи применили метод ДНК-штрихкодирования, который позволяет по небольшим участкам ДНК установить, какому биологическому виду она принадлежит. Материалом для исследования послужили останки, обнаруженные в 1955 году во время земляных работ возле храма Унко-ин в Токио. Как считается, на этом кладбище были похоронены представители простого народа, умершие в середине и конце эпохи Эдо.

Выделив фрагменты ДНК, ученые сопоставили их с базой ДНК-штрихкодов разных видов. Как и ожидалось, наиболее часто в зубном камне обнаруживались остатки риса (у 8 из 13 человек). Также были найдены следы ДНК моркови, тыквы, лука-батуна, дайкона, японского каштана (Castanea crenata) и растения сисо (Perilla frutescens var. crispa).

В зубном камне не было обнаружено следов мяса, но ученые отмечают, что возможность обнаружения ДНК животных могла быть заблокирована тем инструментом, который использовался для отделения ДНК человека. К тому же на протяжении долгого времени употребление в пищу мясо действительно было редкостью для простых японцев из-за неодобрительного отношения к этому буддизма.

Обнаружены были фрагменты ДНК, принадлежавшие растениям рода Nicotiana, то есть табак. Поскольку дикие виды табака в Японии не растут, можно с уверенностью считать, что это следы курительного табака. Обычай курения широко распространился в эпоху Эдо, и в Японии наряду с использованием привозного табака даже стали выращивать свой, хотя власти не одобряли эту практику, считая, что табак занимает поля, нужные для выращивания пищевых культур.

Следы растений семейства кипарисовых объясняются тем, что из древесины кипарисов делались палочки для еды и зубочистки. А в письменном источнике XVII века сообщается, что смола одного из видов кипариса (Chamaecyparis obtusa) применялась как средство от зубной боли.

Удивление ученых вызвало присутствие ДНК растений из семейства диптерокарповых (Dipterocarpaceae), которые не встречаются в Японии и распространены в тропических лесах. Авторы статьи предполагают, что эти следы относятся к дриобаланопсу ароматному (Dryobalanops aromatica), растущему на полуострове Малакка и островах Индонезии. Это дерево служит источником борнеола, или «борнейской камфоры» — популярного в Восточной Азии благовонного вещества. В Японии оно было известно под названием «рюно». Помимо прочих применений, японцы смешивали его с гвоздикой и особым мелким песком «босю-дзюна» из префектуры Тиба и получали порошок для чистки зубов.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.