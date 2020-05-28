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Дуров пожертвовал несколько миллионов на проект студента ВШЭ Жукова

Дуров пожертвовал несколько миллионов на проект студента ВШЭ ЖуковаПавел ДуровФото: Albert Gea / Reuters

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов (около 6,5 миллионов рублей) на благотворительный проект студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова «Взаимопомощь». Об этом сказано в Instagram-аккаунте команды активиста.

«Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект! Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с продуктами», — сказано в сообщении. По данным Жукова, помощь от его проекта получили почти три тысячи человек.

Проект «Взаимопомощь» помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

В декабре 2019-го Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Также ему запретили в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».

Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и назвал себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, и поэтому не мог призывать к этому.

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По материалам: lenta.ru

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