"Дворец удовольствий", гарем и велопрогулки: как проходит карантин короля Таиланда в Германии

Вадим Карасев

67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) пережидает пандемию далеко за пределами своей страны — эксцентричный монарх, регулярно попадающий в громкие заголовки мировых СМИ, самоизолировался в отеле Grand Hotel Sonnenbichl в Германии. Там Рама X занял весь четвертый этаж, где вместе с ним поселились 20 спутниц. А недавно немецкие папарацци запечатлели короля и его свиту во время велопрогулки в горах.

Маха Вачиралонгкорн в леггинсах, куртке, шлеме и солнцезащитных очках ехал по горной дороге в сопровождении подданных, а в конце маршрута короля уже ждали "Мерседес" и лимузин. Длительное пребывание тайского короля в Баварии во время пандемии возмутило некоторых местных жителей и чиновников, но они не получили ответы на вопросы, почему ему разрешено оставаться в стране.





Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X)

Один из работников отеля Grand Hotel Sonnenbichl рассказал журналистам, что персоналу запрещено подниматься на четвертый этаж, где Рама X и его свита разбили лагерь. Весь этаж заполнен тайским антиквариатом и сокровищами из Бангкока,— рассказал он.

Король Таиланда привез с собой в Германию немало предметов роскоши, превратив, по словам журналистов, весь этаж отеля в "дворец удовольствий".





Отель Grand Hotel Sonnenbichl



