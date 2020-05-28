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Дженнифер Лопес расстроена из-за того, что ей пришлось отложить свадьбу

Дженнифер Лопес расстроена из-за того, что ей пришлось отложить свадьбу
Певица и актриса Дженнифер Лопес расстроена из-за того, что пандемия коронавируса вынудила ее отложить свадьбу с женихом Алексом Родригесом, которая была запланирована на лето этого года, сообщает Today.
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3.9.19✨♥️

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"Конечно, я разочарована. Никто теперь не знает, когда все состоится, так как сейчас нельзя ничего загадывать. Остается ждать, когда все это закончится. После выступления на "Супер-кубке" и завершения съемок реалити "Мир танцев", я хотела взять отпуск. У меня было много планов на это лето и этот год", — прокомментировала Лопес.

И хотя исполнительнице, возможно, придется ждать дольше, чем она себе представляла, чтобы надеть свадебное платье и устроить пышный праздник, Лопес не позволяет негативным мыслям доминировать.

"Может, все это и к лучшему", — подчеркнула она.

В марте прошлого года бывший бейсболист Алекс Родригес сделал ей предложение во время романтического отдыха на Карибах (о романе пары стало известно весной 2017 года). Ожидалось, что на свадьбе будут сотни гостей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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