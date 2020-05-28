Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ

Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ

Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ
СМИ узнали, что британский актер Генри Кавилл ведет переговоры со студией Warner Bros, чтобы вернуться к роли Супермена (Кларк Кент) в новом фильме, основанном на комиксах DC, сообщает Deadline.

По информации издания, этот проект не будет продолжением "Человека из стали" (2013 год). У кинокомпании пока нет планов по поводу съемок этой ленты.

Инсайдер уточняет, что Кавилл скорее всего примет участие в сиквеле комедийного боевика Дэвид Ф. Сандберг "Шазам", в "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном или "Аквамене 2". Но к работе над ними еще не приступали из-за пандемии коронавируса.


Последний раз актер сыграл Супермена в фильме "Лига справедливости" (2017), который начал снимать Зак Снайдер, а закончил Джосс Уидон.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней
Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней
Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
На грани абсурда — очередной фейк польских СМИ
На грани абсурда — очередной фейк польских СМИ
Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на их дом в Лос-Анджелесе
Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на
Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни
Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о
В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
Вторая попытка. Россия повторно отправит приглашения на Парад Победы
Вторая попытка. Россия повторно отправит приглашения на Парад Победы
Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ
Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут
Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне
Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Супермена назвали следующим Джеймсом Бондом
Warner Bros. начала работу над продолжением «Человека из стали»
Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом
Мел Гибсон назвал фильм «Бэтмен против Супермена» «куском дерьма»