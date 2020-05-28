Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что британский актер Генри Кавилл ведет переговоры со студией Warner Bros, чтобы вернуться к роли Супермена (Кларк Кент) в новом фильме, основанном на комиксах DC, сообщает Deadline.

По информации издания, этот проект не будет продолжением "Человека из стали" (2013 год). У кинокомпании пока нет планов по поводу съемок этой ленты.

Инсайдер уточняет, что Кавилл скорее всего примет участие в сиквеле комедийного боевика Дэвид Ф. Сандберг "Шазам", в "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном или "Аквамене 2". Но к работе над ними еще не приступали из-за пандемии коронавируса.

Последний раз актер сыграл Супермена в фильме "Лига справедливости" (2017), который начал снимать Зак Снайдер, а закончил Джосс Уидон.