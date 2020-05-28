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Гийом Кане рассказал, что они с Марион Котийяр переболели коронавирусом

Гийом Кане рассказал, что они с Марион Котийяр переболели коронавирусом

Вирус COVID-19 был диагностирован у 44-летней Марион Котийяр и ее 47-летнего возлюбленного Гийома Кане. Об этом последний рассказал во вторник в прямом эфире в инстаграме. Но спешим успокоить поклонников звездной пары: болезнь, которая протекала у них в легкой форме, уже позади, они полностью поправились и чувствуют себя хорошо.

Кане отметил, что им очень повезло, что они с Марион перенесли заболевание практически незаметно для себя, а также сказал, что чувствовал себя на особом положении, так как, в отличие от миллионов людей, вынужденных сидеть в квартире, самоизоляцию пара смогла провести за городом на юго-западе Франции.

Мы не знаем, можем ли заразиться им повторно, но считаем, что нам в любом случае очень повезло, что все прошло именно так,

— сказал актер и режиссер Гийом Кане.


Коронавирус сказался и на профессиональной карьере пары: Гийому пришлось отложить съемки фильма Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu, одну из главных ролей в котором исполнит Котийяр, так как большая их часть должна была проходить в Китае.

Марион и Гийом вместе уже 13 лет, свои отношения пара официально не узаконила, но зато уже дважды стала родителями: в 2011 году на свет появился их сын Марсель, а в 2017 году у них родилась дочь Луиз. Детей публике пара практически не показывает, но на День матери актриса опубликовала редкий кадр с одним из них.


Марион Котийяр с ребенком и мамой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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