Глава МИД Сербии: защита косовских сербов — приоритетная задача Белграда

Влада Некрасова

Сохранение присутствия сербов в Косово и их защита — это важная и долгосрочная задача Сербии, а также главная причина, по которой Белград готов продолжать диалог с Приштиной. Об этом 28 мая заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи с дипломатами, направляющимися для работы в США, Россию, Францию, Германию и Болгарию.

«Достижение компромисса по косовскому вопросу — это единственно верное решение для нормализации отношений в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Дачич.

Он также отметил, что Сербия уделяет большое внимание укреплению регионального сотрудничества ради сохранения мира и безопасности на Западных Балканах, что, в свою очередь, является главным условием для процветания как отдельных государств, так и всего региона в целом.

«Последние несколько лет развитие двусторонних отношений с главными игроками международной арены, а также укрепление сотрудничества с нашими постоянными партнерами отмечается заметным ростом. Сохранение этой динамики — еще один наш внешнеполитический приоритет», — добавил министр.

Кирилл Борщев

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