Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года

Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года

Василиса Володина — астропсихолог и известная телеведущая. Ее прогнозы помогают находить счастье и обретать успех во всех сферах жизни. Первый месяц лета в этом плане не станет исключением.

Первый месяц лета будет очень динамичным, ярким и в некоторых аспектах даже непредсказуемым. Звезды и планеты в этом месяце не всегда будут гармоничными. Также не забывайте о том, что в июне намечено два затмения, которые принесут в нашу жизнь много хаоса и проблем. Последствия этих событий могут быть весьма негативными, поэтому в опасные дни лучше пользоваться утренними ритуалами на успех.


Овен

У Овнов начинается крайне благоприятный период для финансового и рабочего продвижения. Дела подобного рода лучше не откладывать на потом. Белые заговоры на деньги помогут людям этого Знака привлечь на свою сторону еще больше удачи. В начале месяца лучше сфокусироваться на делах и работе, а ближе к концу можно совершать покупки.

В любовной сфере опасностей не будет, но и большой удачи ожидать от звезд не стоит. Это значит, что в августе в этом направлении ожидается штиль. Звезды и планеты советуют Овнам сфокусироваться на делах и работе.

Телец


Тельцам в июне звезды помогут изменить будущее и отношение к прошлому. Это очень важный месяц — один из самых важных в 2020 году. Поменять жизнь вокруг себя Тельцам поможет сила слова и мысли. Начать стоит с настройки на позитивный лад. Если в сознании только негатив, жизнь изменится совсем не так, как хочется.

В финансовой сфере Тельцам улыбнется удача, потому что они станут более собранными уже с первых дней лета. В любовных делах людям этого Знака тоже будет чуть проще, чем обычно, но только тем, кто пока одинок и находится в активном поиске второй половинки. Семейным людям лучше не выяснять отношений и не ругаться, быть более гибкими.

Близнецы

У Близнецов начинается время больших перемен и удачи. Единственное, в чем звезды и планеты останутся безучастными — вопрос энергетической подпитки. Близнецам стоит быть предельно осторожными при переутомлении. Нужно больше отдыхать и соблюдать режим дня, ведь он ощутимо влияет на биополе и настроение человека. Отдых поможет повысить продуктивность.

Помимо усталости у Близнецов не будет врагов, потому что на пути к целям им поможет Фортуна. Она расчистит путь и позволит добиться своих целей без проволочек и заминок. Самое главное в июне — поставить перед собой цели. Только в этом случае звезды будут знать, как помочь Близнецам с их проблемами и мечтами.

Рак


В июне звезды и планеты запрещают Ракам переходить на «темную сторону» — переживать попусту, лишать себя уверенности и оптимизма. Это может повысить вероятность самосглаза. Чтобы не заставлять себя переживать неприятности, важно оставаться верными своим принципам и следовать планам, принятым ранее.

Не стоит обращать внимание на навязчивое мнение окружающих людей. Лучше слушать внутренний голос, потому что звезды и планеты своим созидательным воздействием во второй половине июня откроют чакры Раков и существенно повысят их энергетику. До 12 июня стоит делать ставку на трудолюбие, но потом можно положиться на интуицию и удачу.

Лев

Биоэнергетика и наш успех тесно связаны друг с другом. Именно поэтому в июне Львам понадобится держать свои планы в секрете от окружающих. В противном случае они могут сорваться еще на начальных этапах. Также полезным станет стремление к самодостаточности. Не нужно постоянно обращаться за помощью к окружающим.

Если хочется стабильности в любви, придется держать себя в руках в трудные моменты. Не нужно выяснять отношения и ругаться на пустом месте. Импульсивные Львы могут заставить вторую половинку отвернуться и потерять доверие. Эксперты рекомендуют людям этого Знака как можно больше времени посвящать общению с семьей.

Дева

Люди каждого Знака Зодиака по-разному выражают свои чувства. В комфортной обстановке Девы являются самыми приятными собеседниками. Они умеют слушать и говорить на нужные темы. Именно такими и стоит быть в июне. Это поможет найти новых друзей, вторую половинку, преуспеть в работе и повысить свой авторитет в глазах окружающих.

В период с 5 по 21 число включительно возможны необратимые события. Невозможность повернуть всё вспять и исправить — это не причина переживать. Наоборот, такие события будут доказательством того, что судьба и карма периодически корректируют наш жизненный путь. Это будет как раз один из таких периодов.

Весы


Первая декада июня для Весов станет крайне непростой и нервной. Три способа мгновенного привлечения удачи помогут Весам остаться на плаву, если произойдет что-то непредвиденное и неприятное. После 10 июня звезды и планеты медленно начнут приходить в норму и обретать гармонию. Вторая половина месяца отлично подходит для отдыха.

В июне звезды советуют Весам не принимать скоропалительных решений, так как последствия таких решений могут серьезно ударить по кошельку, по уверенности, а в некоторых случаях и по авторитету. В целом июнь будет временем, в которое нужно взвешивать все за и против. Не помешают советы близких людей и коллег.

Скорпион

Скорпионам стоит следовать законам Вселенной, чтобы не навлекать на себя и свою семью лишних проблем и бед. Необходимо помнить о том, что всё должно быть в равновесии, в гармонии. Это касается и приоритетов. Необходимо помнить о работе и делах по дому, но не забывать о себе и о близких.

Вполне возможно, что до 5 июня и в третьей декаде месяца Скорпионам придется принимать важные решения. Это будут непростые дилеммы, но справиться с ними не составит особого труда. Важно лишь поддерживать свой путь и не бояться испытаний, ведь они делают нас сильнее, опытнее, лучше во всех смыслах.

Стрелец

Стрельцы в июне могут принимать чужие проблемы на свой счет, поэтому самое время вспомнить о том, как этого избежать. Звезды и планеты оставят Стрельцов и позволят им плыть по течению либо выбирать путь в жизни самостоятельно. Это будет тот самый период времени, когда можно преуспеть в чем угодно.

Хваленая интуиция Стрельцов можеть дать трещину, однако это совсем не значит, что этим людям не добиться успеха и не покорить новых высот. Нужно лишь правильно выбрать окружение. Токсичные люди могут заражать своим скептицизмом и негативом, так что от них лучше держаться подальше.

Козерог


Козерогам в июне необходимо бороться с неуверенностью, страхами и тревогой. Специальная медитация поможет избавиться от ментального «мусора», который тормозит движение вперед и создает помехи на пути. В июне Козерогам должна улыбнуться удача во всех сферах, поэтому лучше не сидеть без дела и не ждать у моря погоды.

Очень легко пройдет адаптация к новому месту работы, к новым условиям и событиям, людям. Это значит, что можно рисковать, но в меру, не без осторожности и расчетов. Также этим людям не помешает стать мечтательными, позволив своему сознанию открыто представлять себе яркое будущее. Это повысит настроение и привлечет успех.

Водолей

У Водолеев наступает очень благоприятный период для работы, покупок и прочих дел, прямо или косвенно связанных с деньгами. В связи с этим им стоит обращать внимание на знаки Вселенной, которые будут указывать на приближение успеха в этой сфере. Важно быть наблюдательными и не упускать деталей из вида.

Звезды существенно улучшат память Водолеев, что позитивно скажется на обучении, получении новых навыков. Это будет очень благоприятный период для обмена опытом, общения с авторитетными людьми. Но не стоит принимать желаемое за действительное — нужно смотреть на мир с максимальной объективностью.

Рыбы

У Рыб ожидается много отдельных дней, в которые удача будет их внезапно покидать. Если с самого утра будет казаться, что все пропало, нужно пользоваться медитацией на счастье и удачные события. Важно с самых первых минут дня настраивать себя на победу, тогда успех не заставит себя ждать. Также звезды советуют Рыбам проявлять больше трудолюбия.

В любовной сфере можно смело закидывать удочку, пытаясь узнать понравившегося человека получше. Главное — не спешить, потому что в амурных вопросах спешка обычно заканчивается разочарованием. Июнь — идеальное время для стабильной и неспешной романтики, общения с семьей и близкими.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Инсайдер о разводе Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Он хотел, чтобы его бывшая жена жила вместе с ними во время карантина"
Инсайдер о разводе Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Он хотел, чтобы
К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники
К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники
Меркель оценила возможность снятия санкций ЕС с России
Меркель оценила возможность снятия санкций ЕС с России
Названы последствия пандемии для российского образования
Названы последствия пандемии для российского образования
Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года
Лавров рассказал о запрете Запада обращаться за помощью к России
Лавров рассказал о запрете Запада обращаться за помощью к России
В Госдуме потребовали запретить игры чемпионата России по футболу
В Госдуме потребовали запретить игры чемпионата России по футболу
Минздрав: около 80% онкобольных детей в России выздоравливают
Минздрав: около 80% онкобольных детей в России выздоравливают
"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону
"Арктическая тематика". Что обсудили Путин и лидер Эстонии по телефону
В России оценили вероятность повторения сценария лета 2010 года
В России оценили вероятность повторения сценария лета 2010 года
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Гороскоп на январь 2020 года
Любовный гороскоп Василисы Володиной на 2020 год
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 января 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на март 2020 года