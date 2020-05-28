Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — астропсихолог и известная телеведущая. Ее прогнозы помогают находить счастье и обретать успех во всех сферах жизни. Первый месяц лета в этом плане не станет исключением.

Первый месяц лета будет очень динамичным, ярким и в некоторых аспектах даже непредсказуемым. Звезды и планеты в этом месяце не всегда будут гармоничными. Также не забывайте о том, что в июне намечено два затмения, которые принесут в нашу жизнь много хаоса и проблем. Последствия этих событий могут быть весьма негативными, поэтому в опасные дни лучше пользоваться утренними ритуалами на успех.

Овен

У Овнов начинается крайне благоприятный период для финансового и рабочего продвижения. Дела подобного рода лучше не откладывать на потом. Белые заговоры на деньги помогут людям этого Знака привлечь на свою сторону еще больше удачи. В начале месяца лучше сфокусироваться на делах и работе, а ближе к концу можно совершать покупки.

В любовной сфере опасностей не будет, но и большой удачи ожидать от звезд не стоит. Это значит, что в августе в этом направлении ожидается штиль. Звезды и планеты советуют Овнам сфокусироваться на делах и работе.

Телец

Тельцам в июне звезды помогут изменить будущее и отношение к прошлому. Это очень важный месяц — один из самых важных в 2020 году. Поменять жизнь вокруг себя Тельцам поможет сила слова и мысли. Начать стоит с настройки на позитивный лад. Если в сознании только негатив, жизнь изменится совсем не так, как хочется.

В финансовой сфере Тельцам улыбнется удача, потому что они станут более собранными уже с первых дней лета. В любовных делах людям этого Знака тоже будет чуть проще, чем обычно, но только тем, кто пока одинок и находится в активном поиске второй половинки. Семейным людям лучше не выяснять отношений и не ругаться, быть более гибкими.

Близнецы

У Близнецов начинается время больших перемен и удачи. Единственное, в чем звезды и планеты останутся безучастными — вопрос энергетической подпитки. Близнецам стоит быть предельно осторожными при переутомлении. Нужно больше отдыхать и соблюдать режим дня, ведь он ощутимо влияет на биополе и настроение человека. Отдых поможет повысить продуктивность.

Помимо усталости у Близнецов не будет врагов, потому что на пути к целям им поможет Фортуна. Она расчистит путь и позволит добиться своих целей без проволочек и заминок. Самое главное в июне — поставить перед собой цели. Только в этом случае звезды будут знать, как помочь Близнецам с их проблемами и мечтами.

Рак

В июне звезды и планеты запрещают Ракам переходить на «темную сторону» — переживать попусту, лишать себя уверенности и оптимизма. Это может повысить вероятность самосглаза. Чтобы не заставлять себя переживать неприятности, важно оставаться верными своим принципам и следовать планам, принятым ранее.

Не стоит обращать внимание на навязчивое мнение окружающих людей. Лучше слушать внутренний голос, потому что звезды и планеты своим созидательным воздействием во второй половине июня откроют чакры Раков и существенно повысят их энергетику. До 12 июня стоит делать ставку на трудолюбие, но потом можно положиться на интуицию и удачу.

Лев

Биоэнергетика и наш успех тесно связаны друг с другом. Именно поэтому в июне Львам понадобится держать свои планы в секрете от окружающих. В противном случае они могут сорваться еще на начальных этапах. Также полезным станет стремление к самодостаточности. Не нужно постоянно обращаться за помощью к окружающим.

Если хочется стабильности в любви, придется держать себя в руках в трудные моменты. Не нужно выяснять отношения и ругаться на пустом месте. Импульсивные Львы могут заставить вторую половинку отвернуться и потерять доверие. Эксперты рекомендуют людям этого Знака как можно больше времени посвящать общению с семьей.

Дева

Люди каждого Знака Зодиака по-разному выражают свои чувства. В комфортной обстановке Девы являются самыми приятными собеседниками. Они умеют слушать и говорить на нужные темы. Именно такими и стоит быть в июне. Это поможет найти новых друзей, вторую половинку, преуспеть в работе и повысить свой авторитет в глазах окружающих.

В период с 5 по 21 число включительно возможны необратимые события. Невозможность повернуть всё вспять и исправить — это не причина переживать. Наоборот, такие события будут доказательством того, что судьба и карма периодически корректируют наш жизненный путь. Это будет как раз один из таких периодов.

Весы

Первая декада июня для Весов станет крайне непростой и нервной. Три способа мгновенного привлечения удачи помогут Весам остаться на плаву, если произойдет что-то непредвиденное и неприятное. После 10 июня звезды и планеты медленно начнут приходить в норму и обретать гармонию. Вторая половина месяца отлично подходит для отдыха.

В июне звезды советуют Весам не принимать скоропалительных решений, так как последствия таких решений могут серьезно ударить по кошельку, по уверенности, а в некоторых случаях и по авторитету. В целом июнь будет временем, в которое нужно взвешивать все за и против. Не помешают советы близких людей и коллег.

Скорпион

Скорпионам стоит следовать законам Вселенной, чтобы не навлекать на себя и свою семью лишних проблем и бед. Необходимо помнить о том, что всё должно быть в равновесии, в гармонии. Это касается и приоритетов. Необходимо помнить о работе и делах по дому, но не забывать о себе и о близких.

Вполне возможно, что до 5 июня и в третьей декаде месяца Скорпионам придется принимать важные решения. Это будут непростые дилеммы, но справиться с ними не составит особого труда. Важно лишь поддерживать свой путь и не бояться испытаний, ведь они делают нас сильнее, опытнее, лучше во всех смыслах.

Стрелец

Стрельцы в июне могут принимать чужие проблемы на свой счет, поэтому самое время вспомнить о том, как этого избежать. Звезды и планеты оставят Стрельцов и позволят им плыть по течению либо выбирать путь в жизни самостоятельно. Это будет тот самый период времени, когда можно преуспеть в чем угодно.

Хваленая интуиция Стрельцов можеть дать трещину, однако это совсем не значит, что этим людям не добиться успеха и не покорить новых высот. Нужно лишь правильно выбрать окружение. Токсичные люди могут заражать своим скептицизмом и негативом, так что от них лучше держаться подальше.

Козерог

Козерогам в июне необходимо бороться с неуверенностью, страхами и тревогой. Специальная медитация поможет избавиться от ментального «мусора», который тормозит движение вперед и создает помехи на пути. В июне Козерогам должна улыбнуться удача во всех сферах, поэтому лучше не сидеть без дела и не ждать у моря погоды.

Очень легко пройдет адаптация к новому месту работы, к новым условиям и событиям, людям. Это значит, что можно рисковать, но в меру, не без осторожности и расчетов. Также этим людям не помешает стать мечтательными, позволив своему сознанию открыто представлять себе яркое будущее. Это повысит настроение и привлечет успех.

Водолей

У Водолеев наступает очень благоприятный период для работы, покупок и прочих дел, прямо или косвенно связанных с деньгами. В связи с этим им стоит обращать внимание на знаки Вселенной, которые будут указывать на приближение успеха в этой сфере. Важно быть наблюдательными и не упускать деталей из вида.

Звезды существенно улучшат память Водолеев, что позитивно скажется на обучении, получении новых навыков. Это будет очень благоприятный период для обмена опытом, общения с авторитетными людьми. Но не стоит принимать желаемое за действительное — нужно смотреть на мир с максимальной объективностью.

Рыбы

У Рыб ожидается много отдельных дней, в которые удача будет их внезапно покидать. Если с самого утра будет казаться, что все пропало, нужно пользоваться медитацией на счастье и удачные события. Важно с самых первых минут дня настраивать себя на победу, тогда успех не заставит себя ждать. Также звезды советуют Рыбам проявлять больше трудолюбия.

В любовной сфере можно смело закидывать удочку, пытаясь узнать понравившегося человека получше. Главное — не спешить, потому что в амурных вопросах спешка обычно заканчивается разочарованием. Июнь — идеальное время для стабильной и неспешной романтики, общения с семьей и близкими.