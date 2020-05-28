Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней
Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней для граждан Абхазии и жителей района, которые в период карантина оказались на территории сопредельного государства, сообщил замглавы администрации Галского района Генрих Тужба.
Он отметил, что решение об открытии государственной границы на КПП «Ингур» носит временный характер.
Заместитель главы администрации отметил, что за время карантина пограничниками зафиксированы случаи нелегального пересечения государственной границы.
Он также разъяснил журналистам, что люди, которые пересекают в эти дни грузино-абхазскую границу, будут изолированы. В районе нет условий для того, чтобы отправить всех, кто пересечет границу, на карантин в специализированные учреждения.
Отметим, что граница, закрытая из-за распространения коронавируса, временно открыта с 26 мая. Из Грузии вернулись около 50 человек.
Тужба также прокомментировал обвинения грузинских политиков в нарушении Абхазией договоренностей по государственной границе.
Тужба отметил, что, на его взгляд, истерия, поднятая грузинскими политиками в СМИ, не имеет под собой никаких оснований. Он предполагает, что цель этой пропагандистской работы — Женевские дискуссии.
«За 27 лет мы привыкли к грузинской пропаганде и не воспринимаем ее всерьез. Все это делается для того, чтобы накануне грузино-абхазских переговоров навязать посредникам свою модель поведения, настроить сторонников против российских пограничников в Абхазии», — добавил Тужба.