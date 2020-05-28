Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней

Анастасия Иванова

Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней для граждан Абхазии и жителей района, которые в период карантина оказались на территории сопредельного государства, сообщил замглавы администрации Галского района Генрих Тужба.

Он отметил, что решение об открытии государственной границы на КПП «Ингур» носит временный характер.

«Правительством было принято решение о временном открытии границы, чтобы люди могли вернуться домой», — уточнил он.

Заместитель главы администрации отметил, что за время карантина пограничниками зафиксированы случаи нелегального пересечения государственной границы.

«Эти люди задерживались пограничниками и отправлялись на карантин», — цитирует Тужба «Нужная газета».

Он также разъяснил журналистам, что люди, которые пересекают в эти дни грузино-абхазскую границу, будут изолированы. В районе нет условий для того, чтобы отправить всех, кто пересечет границу, на карантин в специализированные учреждения.

«Мы рассчитываем, что у нас не возникнет никаких проблем с самоизоляцией вернувшихся в район людей, так как жители района дисциплинированные и прекрасно понимают риски распространения эпидемии. Никто не хочет заразить своих родных, близких и соседей. Должен сказать, что за весь период чрезвычайного положения в нашем районе не было ни одного случая нарушения. У нас люди очень ответственные», — сказал он.

Отметим, что граница, закрытая из-за распространения коронавируса, временно открыта с 26 мая. Из Грузии вернулись около 50 человек.

Тужба также прокомментировал обвинения грузинских политиков в нарушении Абхазией договоренностей по государственной границе.

«Могу заверить, что никаких нарушений нет. Совместными усилиями абхазских и российских пограничников идет замена устаревших столбов и ограждений на новые. Все в полном соответствии с законом о государственной границе от 21 мая 2010 года», — подчеркнул он.

Тужба отметил, что, на его взгляд, истерия, поднятая грузинскими политиками в СМИ, не имеет под собой никаких оснований. Он предполагает, что цель этой пропагандистской работы — Женевские дискуссии.

«Видимо, накануне Женевских дискуссий Грузия решила повысить градус напряжения», — сказал он, отметив что в этом нет никакой неожиданности.

«За 27 лет мы привыкли к грузинской пропаганде и не воспринимаем ее всерьез. Все это делается для того, чтобы накануне грузино-абхазских переговоров навязать посредникам свою модель поведения, настроить сторонников против российских пограничников в Абхазии», — добавил Тужба.