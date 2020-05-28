Грызлов заявил о срыве переговоров в Минске по вине украинской стороны
Работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе можно считать торпедированной, благодаря усилиям украинской стороны.
Об этом представителям СМИ заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов. По его словам, 26 мая представители Киева сорвали работу четырех подгрупп ТКГ под разными предлогами.
Он отметил, что «киевский театр абсурда» продолжился и на следующий день. 27 мая на заседании ТКГ украинская сторона не представила отзывы на предложения республик Донбасса, не дала ответы по поводу обмена пленными, работе пропускных пунктов.
По его мнению, Киев «все дальше отходит от выполнения и Минских договоренностей, и нормандских решений», намеренно затягивает переговоры, чтобы сохранять режим санкций западных стран против России.
Как сообщало ИА Newstes, ранее Борис Грызлов обвинил Киев в организации гуманитарной катастрофы на Донбассе.