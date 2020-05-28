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Грызлов заявил о срыве переговоров в Минске по вине украинской стороны

Грызлов заявил о срыве переговоров в Минске по вине украинской стороны

Работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе можно считать торпедированной, благодаря усилиям украинской стороны.

Об этом представителям СМИ заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов. По его словам, 26 мая представители Киева сорвали работу четырех подгрупп ТКГ под разными предлогами.

«Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура», — цитирует Грызлова ТАСС.

Он отметил, что «киевский театр абсурда» продолжился и на следующий день. 27 мая на заседании ТКГ украинская сторона не представила отзывы на предложения республик Донбасса, не дала ответы по поводу обмена пленными, работе пропускных пунктов.

«Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы», — сообщил Грызлов.

По его мнению, Киев «все дальше отходит от выполнения и Минских договоренностей, и нормандских решений», намеренно затягивает переговоры, чтобы сохранять режим санкций западных стран против России.

«Президент Украины дал недвусмысленную оценку Минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России», — пояснил российский полпред.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Борис Грызлов обвинил Киев в организации гуманитарной катастрофы на Донбассе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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